Parma-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Parma-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) - La Roma torna protagonista in Serie A. Oggi, domenica 10 maggio, i giallorossi sfidano il Parma - in diretta tv e streaming - al Tardini nella 36esima giornata di campionato. La squadra di Gasperini è reduce dalla netta vittoria per 4-0 contro la Fiorentina nell'ultimo turno, che gli...

(Adnkronos) – La Roma torna protagonista in Serie A. Oggi, domenica 10 maggio, i giallorossi sfidano il Parma – in diretta tv e streaming – al Tardini nella 36esima giornata di campionato. La squadra di Gasperini è reduce dalla netta vittoria per 4-0 contro la Fiorentina nell’ultimo turno, che gli ha permesso di avvicinare il quarto posto occupato dalla Juventus, ora distante un solo punto.

Quella di Cuesta invece, già salva, ha perso 2-0 con l’Inter a San Siro, nella partita che ha assegnato il 21esimo scudetto ai nerazzurri.

La sfida tra Roma e Parma è in programma oggi, domenica 10 maggio, alle ore 18. Ecco le probabili formazioni:

Parma (5-3-2): Suzuki; Delprato, Circati, Troilo, Valenti, Valeri; Bernabè, Nicolussi Caviglia, Keita; Strefezza, Pellegrino.

All.: Cuesta

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pisilli; Malen. All. Gasperini

Parma-Roma sarà visibile in diretta televisiva sui canali Dazn, ma anche su quelli SkySport. La sfida si potrà seguire inoltre in streaming sull’app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web di Dazn.

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