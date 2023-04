Damiano completamente nudo su Instagram con Giorgia Soleri

Dai social arriva una vera “chicca” per le sue fan: Damiano David completamente nudo su Instagram con la sua Giorgia Soleri. A quanto si apprende su numerosi media e si evince dalle foto pubblicate sul suo profilo Instagram il frontman dei Maneskin ha deciso di mostrarsi “come mamma l’ha fatto” in alcuni scatti. O meglio, non proprio come lo ha fatto mamma ma con un piccolo cuore a coprire le sue parti intime. In un altro scatto è invece Giorgia, in accappatoio e look da dopo doccia, a protendere la mano per coprire ciò che va coperto.

Damiano completamente nudo su Instagram

Il giudizio dei social e dei media è stato duplice: da un lato è impossibile non riconoscere il sex appeal di Damiano e il fatto che come si diceva una volta lui “buca lo schermo”. Dall’altro però non sono mancate le lettura più maliziose per cui, anche al netto di una voce carismatica e di qualità da frontman eccezionali, Damiano sa perfettamente che “per vendere dischi bisogna anche svendersi un po’, ed é cosi che sui social appare come mamma l’ha fatto”. Insomma, quegli scatti “hot” con la sola censura di un cuoricino nelle parti intime sarebbero molto di più che una “innocente ostentazione”.

Come sta andando “Rush” dei Maneskin

La spiegazione più netta l’ha data Rnbjunk alludendo all’ultima fatica musicale dei Maneskin proposta anche sul mercato Usa: “Rush!” il loro album in inglese non ha fatto segnare i successi sperati, anche se strutturalmente è un album coeso e coerente”. E dato che per la testata “ci vorrà del lavoro in più per tornare a fare successo, specialmente ora che la band si trova nel business mondiale” magari Damiano ha pensato di “incentivare” un po’ l’attenzione su tutto ciò che con i Maneskin ha a che fare, incluso il suo proverbiale ed innegabile sex appeal.