Def: Nicita (Pd), 'un ddl collegato con correttivi condizioni insularità'

Roma, 15 mar. (Adnkronos) – "Un ddl che costituisca una legge annuale come quella che è stata fatta per la concorrenza. Ovvero un collegato al Def che definisca per ogni anno dei correttivi e delle misure di spesa che servano per le condizioni di insularità". E' la proposta del senatore del Pd, Antonio Nicita avanzata nel corso di un dibattito organizzato al Dipartimento della Lumsa di Palermo sulla insularità.

Si tratta di una proposta che vuole creare "una legge nazionale che ogni anno intervenga diventando in questa maniera un elemento strutturale e sistemico previsto per legge. É una proposta che potremmo fare in commissione Bilancio e servirebbe per raggiungere i nostri obiettivi. Ci piacerebbe che questo fosse un tema bipartisan e che diventasse un tema di studio", ha concluso Nicita.