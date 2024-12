La Corte Use ha bocciato, ritenendolo “inammissibile”, il ricorso presentato da Cosima Serrano e Sabrina Misseri, in carcere dove stanno scontando l’ergastolo per l’omicidio di Sarah Scazzi, il drammatico Delitto di Avetrana avvenuto nel 2010. La notizia è stata confermata in apertura dell’ultima puntata di Quarto Grado.

Corte Ue boccia il ricorso di Sabrina Misseri e Cosima Serrano

Il ricorso era stato presentato dai legali delle due donne nel 2018 e nelle ultime ore è arrivata la decisione dei giudici di Strasburgo, comunicata in esclusiva a Quarto Grado dall’inviato Gianmarco Menga. Quello che è considerato uno dei casi italiani di cronaca più complessi e controversi degli ultimi anni torna dunque sotto i riflettori in seguito al giudizio di inammissibilità del ricorso stesso da parte della Corte Ue.

In questi anni la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo alla quale Cosima Serrano e Sabrina Misseri hanno presentato il ricorso è stata chiamata ad esprimersi in merito alla testimonianza del fioraio Giovanni Buccolieri. L’uomo è stato condannato, reato poi prescritto, per falsa testimonianza. Proprio le sue parole portarono alla condanna di moglie e figlia di Michele Misseri. Si chiude in questo modo un capitolo lungo sei anni sul caso di Sarah Scazzi.