Destra: Fini, 'non torno in campo perché non ci sono uomini per tutte le stagioni'**

Roma, 5 dic. (Adnkronos) – "Perché non torno? Perché non esistono uomini per tutte le stagioni, Non esistono le possibilità di fermare il tempo e di agire come se nulla fosse accaduto". Lo dice Gianfranco Fini, ex leader di An, intervenendo in Senato, alla presentazione in Sala Nassiryia alla conferenza stampa sul libro 'Quella meteora a destra. Fini contro Fini: il caso di Futuro e Libertà ai tempi di Giorgia', di Carmelo Briguglio.