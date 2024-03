Diabolik 'arriva' in stazione Milano Cadorna il 25 marzo

Milano, 21 mar. (Adnkronos) – L'albo speciale su Diabolik annunciato da Ferrovie Nord sarà distribuito dal 25 marzo, assieme all'apertura dello spazio in stazione Cadorna a Milano con la mostra per celebrare la nascita di un mito. La storia “Diabolik e il segreto di Cadorna”, è nata da un’idea di Gianni Bono, ed è stata scritta da Mario Gomboli, storico soggettista di Diabolik, oggi direttore editoriale della Casa Editrice Astorina, e illustrata da Riccardo Nunziati, disegnatore molto apprezzato dai fan del Re del Terrore. Affascinato da una leggenda legata alla stazione Cadorna, Diabolik va in cerca di un misterioso tesoro. Quando lo troverà, scoprirà un inedito dettaglio del suo passato… "Quando mi è stato chiesto di inventare una storia ambientata nella stazione Cadorna – dice Mario Gomboli, direttore editoriale di Astorina – mi sono chiesto come portare Diabolik in mezzo a treni e pendolari. Treni e pendolari che, si narra, tanti anni fa avevano attirato l’attenzione di Angela Giussani. Quindi il Re del Terrore ha un debito d’onore verso quei binari: ecco la chiave della narrazione". Dopo il 24 aprile, il fumetto e i materiali di approfondimento entreranno a far parte a pieno titolo del patrimonio culturale di FERROVIENORD, trovando spazio in una sezione apposita del Museo Virtuale: https://museo.ferrovienord.it/it/.