Difesa: Magi a Crosetto, 'riservisti volontari? No a Strurmtruppen meloniana'

Roma, 29 gen. (Adnkronos) – “C’era un tempo in cui la destra all’opposizione proponeva la mini naja, oggi che è al governo lancia direttamente i mini-Rambo: Guido Crosetto cala la maschera e rilancia l’esercito dei riservisti volontari pronti ad imbracciare il fucile. Una sorta di Strurmtruppen meloniana, addestrata non si sa da chi, composta non si sa da chi, secondo criteri ignoti che sono solo nella mente di Crosetto”. Lo scrive su Twitter il segretario di Più Europa Riccardo Magi.

“Ma davvero il Ministro pensa che questa sia la soluzione? Noi siamo per gli Stati Uniti d’Europa e un unico sistema di difesa e sicurezza: un’Europa unita, federale e coordinata che abbia una sola voce in ambito militare. L’esatto opposto di quello che in tutti questi anni hanno perseguito i partiti di destra in Europa, compresa FdI che addirittura professava l’uscita dall’euro. Ai riservisti volontari di Crosetto diciamo no”, conclude Magi.