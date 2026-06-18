Ricerca: al Policlinico San Matteo di Pavia la teoria scientifica diventa pratica clinica

Il Policlinico San Matteo di Pavia si conferma hub europeo d’eccellenza dove la ricerca scientifica incontra l’avanguardia clinica. Proprio qui, nel 2025, due giovani pazienti con malattie rare come talassemia e anemia falciforme, sono state trattate con successo con una terapia innovativa di ultima generazione. A conferma che il lavoro multidisciplinare dei ricercatori del San Matteo può ridefinire le frontiere della medicina.
Attraverso la campagna 5×1000, l’istituto chiama a raccolta la società civile per sostenere la continuità di un ecosistema che, dal laboratorio alla corsia, guida l’innovazione sanitaria nazionale.
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