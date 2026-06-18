GNL e BioGNL, consumi in crescita nel 2025: il settore navale spinge il mercato

GNL e BioGNL, consumi in crescita nel 2025: il settore navale spinge il mercato

Il mercato italiano del Gas Naturale Liquefatto (GNL) torna a crescere nel 2025, raggiungendo circa 231 mila tonnellate di consumi complessivi e segnando un incremento dell'11% rispetto all'anno precedente. È quanto emerge dal report “Il mercato del GNL nel 2025: stato dell’arte e prospettive d...