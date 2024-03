Difesa: Minardo riceve Generale Masiello

Roma, 12 mar. (Adnkronos) – Il presidente della Commissione Difesa della Camera dei deputati Nino Minardo ha ricevuto questa mattina nel suo studio a Palazzo Montecitorio il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, Gen. C.A. Carmine Masiello. “L’incontro – sottolinea Minardo – è stata l’occasione per fare anche il punto su temi cruciali per il futuro dell’Esercito da quello della Riserva al rinnovamento dello Strumento militare nazionale e alla cyber difesa. Tutti temi decisivi per consentire all’Esercito di mantenere sempre più alti livelli di prontezza e affidabilità”, conclude il presidente della Commissione Difesa di Montecitorio.