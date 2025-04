Difesa: Sensi, 'da Pd voto in linea con Pse, passo avanti significativo&...

Roma, 2 apr. (Adnkronos) - "In linea coi socialisti europei, il voto a Strasburgo su una relazione equilibrata e solida per la difesa di oggi e di domani è un passo avanti significativo. Stare dove è giusto, tra le grandi forze, contro i no della destra". Lo scrive sui social...