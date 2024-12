Un inizio promettente per la sicurezza stradale

Nei primi quindici giorni dall’entrata in vigore del nuovo codice della strada, l’Italia ha registrato un calo significativo nel numero di incidenti stradali. Secondo il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, i decessi sono diminuiti del 25%, passando da 67 a 50. Questo dato rappresenta un segnale positivo per la sicurezza stradale nel Paese, evidenziando l’efficacia delle nuove normative introdotte.

Salvini ha condiviso questi dati durante una diretta sui social, sottolineando che anche gli incidenti totali sono diminuiti del 3%, mentre quelli con feriti sono calati dell’8% e quelli con lesioni del 10%. Questi numeri indicano un trend incoraggiante che potrebbe continuare nei prossimi mesi, contribuendo a salvare vite umane e a ridurre il numero di feriti sulle strade italiane.

Le novità del codice e il consumo di alcol

Una delle questioni più dibattute riguarda il consumo di alcol. Salvini ha chiarito che il limite di 0,5 grammi per litro di sangue rimane invariato rispetto al passato. Tuttavia, ha messo in guardia gli automobilisti sull’importanza di conoscere i propri limiti, poiché il numero di bicchieri che una persona può bere prima di superare il limite varia in base a diversi fattori, come il peso e la salute.

Inoltre, il nuovo codice introduce misure più severe per chi guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Salvini ha affermato che chi viene trovato positivo alla cocaina rischia il ritiro della patente e una multa. Tuttavia, ha specificato che chi assume farmaci prescritti può continuare a guidare, a patto di consultare il medico riguardo ai tempi di attesa necessari dopo l’assunzione.

Normative sui monopattini e autovelox

Un altro aspetto importante del nuovo codice riguarda l’uso dei monopattini elettrici. Salvini ha evidenziato che, a causa dell’aumento degli incidenti, è stata introdotta l’obbligatorietà di targa, casco e assicurazione per gli utenti di monopattini. Solo quest’anno, sono stati registrati 18 decessi e oltre 3300 incidenti legati a questi mezzi di trasporto. Le nuove regole mirano a garantire una maggiore sicurezza per tutti gli utenti della strada.

Infine, il ministro ha parlato delle modifiche riguardanti gli autovelox, specificando che non sarà più possibile ricevere multe in serie per le stesse infrazioni, anche nelle zone a traffico limitato. Questo cambiamento è stato accolto con favore da molti automobilisti, che spesso si sono trovati a dover affrontare multe multiple per una sola violazione.