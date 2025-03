Papa Francesco sarà dimesso oggi, domenica 23 marzo, dal Policlinico Gemelli dopo un ricovero di 37 giorni dovuto a una polmonite bilaterale. Arrivano gli ultimi aggiornamenti dall’équipe medica prima delle dimissioni.

Papa Francesco contento di tornare a Santa Marta

Rispondendo alle domande dei giornalisti e di alcuni medici presenti, Alfieri e Carbone hanno spiegato che, sebbene non abbiano pesato il Papa, è probabile che abbia perso peso. “Lo vedrete domani, quando la veste gli starà larga”, ha scherzato Alfieri, aggiungendo che, grazie alle sue “riserve”, la situazione non è motivo di preoccupazione. I due medici hanno sottolineato che la decisione delle dimissioni spetta sempre ai dottori, ma Papa Francesco ci sperava da giorni: “Ci domandava già da 3-4 giorni: quando torno a casa?”. Il buon umore del Papa, pur calato nei momenti più difficili, è tornato quando, dopo un periodo particolarmente duro, con un sorriso ha detto ai medici: “Sono ancora vivo”.

Dimissioni Papa Francesco, l’ultimo bollettino dell’équipe medica

Durante il punto stampa al Gemelli, l’équipe medica ha spiegato che Papa Francesco, dopo le dimissioni, andrà a Santa Marta per proseguire le cure riabilitative. Matteo Bruni, direttore della sala stampa del Vaticano, ha precisato che la polmonite bilaterale è stata risolta, ma l’infezione persiste e richiederà ancora tempo per la completa guarigione.

I medici hanno rassicurato sulle condizioni di salute del Pontefice, confermando un progressivo miglioramento. Tuttavia, il Santo Padre dovrà osservare un periodo di riposo e proseguire la riabilitazione con ossigenoterapia. Nonostante le difficoltà affrontate, il Vaticano ha smentito qualsiasi ipotesi di dimissioni dal pontificato, confermando che Papa Francesco riprenderà gradualmente i suoi impegni ufficiali.

Il periodo di riposo a Casa Santa Marta proseguirà per almeno due mesi, durante i quali i medici sconsigliano incontri di gruppo, sforzi e contatti con persone, soprattutto bambini, per evitare il rischio di infezioni. La convalescenza, hanno precisato, è una fase di recupero in cui il Pontefice dovrà limitare le attività pubbliche.

“Abbiamo valutato le necessità del Santo Padre, che sono normalmente il fabbisogno di ossigeno finché ne avrà necessità”.

L’assistenza sanitaria che la Direzione di Sanità e Igiene può offrire al Santo Padre a Santa Marta è un servizio attivo 24 ore su 24 per qualsiasi emergenza.

Il dottor Luigi Carbone, medico referente del Papa in Vaticano, ha spiegato che è difficile prevedere con esattezza i tempi di recupero della voce, ma i miglioramenti recenti fanno sperare in una ripresa rapida. Il professor Sergio Alfieri, responsabile dell’équipe del Gemelli, ha aggiunto che, dopo un’infezione così grave, i progressi migliori avvengono a casa, poiché l’ospedale rappresenta un ambiente a rischio per nuove infezioni.

“Quando si ha una polmonite bilaterale, i polmoni sono stati danneggiati e anche i muscoli respiratori sono stati in difficoltà”.

Alfieri ha spiegato che una delle prime cose che accadono è che si perde un po’ la voce, proprio come quando, per qualche motivo, si usa la voce troppo alta. Ha aggiunto che, come per tutti i pazienti giovani e anziani, ma soprattutto per gli anziani, ci vorrà del tempo affinché la voce torni quella di prima. Tuttavia, ha sottolineato che rispetto a dieci giorni fa sono stati registrati importanti miglioramenti anche da questo punto di vista. Carbone ha poi affermato che è difficile prevedere i tempi per il recupero della parola, ma guardando ai miglioramenti, si spera che ciò avvenga in tempi brevi.

L’équipe medica ha spiegato che durante i 37 giorni di ricovero, Papa Francesco non è mai stato intubato e ha sempre mantenuto un atteggiamento vigile. Tuttavia, i medici hanno rivelato che ci sono stati due episodi critici in cui il Pontefice è stato in pericolo di vita, ma è riuscito a superarli grazie alle cure tempestive e alla sua forza.