Restrizioni per la vendita di bevande a Milano

In vista del Capodanno, il Comune di Milano ha annunciato un’ordinanza che introduce importanti restrizioni per la vendita di bevande. A partire dalle 18 di martedì 31 dicembre fino alle 6 di mercoledì 1° gennaio 2025, sarà vietata la vendita, la distribuzione e la somministrazione di bevande in bottiglie e contenitori di vetro, nonché di lattine e superalcolici con gradazione superiore a 21 gradi. Questa misura è stata adottata per garantire la sicurezza e il decoro pubblico durante le celebrazioni di fine anno.

Dettagli dell’ordinanza

Secondo quanto comunicato dal Comune, l’ordinanza si applica a tutti gli esercizi commerciali, inclusi negozi di vicinato, supermercati, attività artigianali e pubblici esercizi. Le bevande potranno essere consumate solo all’interno dei locali o nei dehors, dove sarà possibile servire al tavolo con bottiglie e bicchieri di vetro. Inoltre, la mescita di bevande alla spina sarà consentita solo in contenitori di carta o plastica, per evitare il rischio di incidenti e garantire un ambiente più sicuro per tutti.

Misure di sicurezza e controllo

Per garantire il rispetto delle nuove regole, sarà allestito un punto di comando avanzato interforze in piazzetta Reale, coordinato dalla Prefettura e dalla Protezione civile comunale. Questa iniziativa mira a monitorare la situazione e intervenire prontamente in caso di violazioni dell’ordinanza. Le autorità locali hanno sottolineato l’importanza di queste misure per prevenire comportamenti irresponsabili e garantire un Capodanno sereno per tutti i cittadini e i turisti presenti in città.