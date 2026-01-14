Dl transizione: ok Camera a fiducia con 205 sì**

Roma, 14 gen. (Adnkronos) - Via libera della Camera alla fiducia posta dal Governo sul decreto legge contenente misure urgenti in materia di Piano transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili, già approvato dal Senato. I voti favorevoli sono stati 205, i contrari 118, gli a...

Roma, 14 gen. (Adnkronos) – Via libera della Camera alla fiducia posta dal Governo sul decreto legge contenente misure urgenti in materia di Piano transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili, già approvato dal Senato. I voti favorevoli sono stati 205, i contrari 118, gli astenuti 4. Alle 19 riprenderà l'esame del provvedimento con la discussione e il voto sugli ordini del giorno, domani il voto finale.