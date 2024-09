Domani verranno condotte le autopsie relative al massacro familiare.

Le autopsie dei corpi di un padre, una madre e un fratello di 12 anni, uccisi a coltellate da un adolescente di 17 anni nella loro casa a Paderno Dugnano, nel milanese, nella notte tra il 31 agosto e il 1 settembre, saranno eseguite domani mattina. La decisione è stata presa dalla Procura per i minori di Milano, guidata dal magistrato Sabrina Ditaranto, che ha assegnato un medico legale per l’indagine oggi. Dopo la tragedia, un primo esame medico legale aveva rilevato un totale di 68 coltellate sulle vittime. Per il ragazzino di 17 anni, oggi la giudice di sorveglianza Laura Pietrasanta ha confermato la detenzione in un istituto penale minorile, come proposto dai pm.