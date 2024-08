Preoccupano le condizioni di salute di Rita Capriti, la 50enne italiana arrestata nella notte tra l’1 e il 2 agosto in Venezuela.

La donna italo venezuelana, Rita Capriti, è tra le centinaia di persone arrestate in Venezuela a seguito delle proteste per le contestate elezioni del 28 luglio, che hanno attribuito la vittoria al presidente uscente, Nicolas Maduro.

La 50enne sarebbe stata portata via nella notte del 2 agosto dalla sua abitazione con l’accusa di istigazione all’odio. Forse è stata denunciata da un vicino filo-governativo.

A rendere nota la notizia è stato il partito di opposizione Primero Justicia, di cui Capriti è vicepresidente nello Stato di Aragua.

“Siamo molto preoccupati per la sua salute, ha bisogno di medicine, da ormai cinque giorni è chiusa in un commissariato e non sappiamo se verrà mandata in carcere o rilasciata”, ha detto all’ANSA la parente Maria Giovanna Sapone.