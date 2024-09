Due nuovi casi di peste suina sono stati rilevati in Piemonte.

L’Izs (Istituto zooprofilattico sperimentale) di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta ha segnalato la presenza di ulteriori due focolai di Peste suina africana nella provincia di Novara, Piemonte, aumentando così il numero totale focolai a sette, precedentemente segnalati a Novara (uno), Trecate (due), Vinzaglio (uno) e Lignana (uno), verso la data dell’8 settembre. Tuttavia, non sono state rilevate nuove occorrenze tra i cinghiali, compresa la Liguria. Il totale dei casi positivi di peste suina africana tra suini, con l’aggiunta di questi due focolai piemontesi, raggiunge il numero di 1.691, di cui 669 sono stati rilevati in Piemonte. I nuovi casi rilevati nelle fattorie di Castellazzo Novarese e San Pietro Mosezzo hanno aumentato a 162 il numero di comuni in cui è stata identificata almeno una positività alla Peste suina africana.