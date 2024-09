Durante il Giubileo, Roma avrà 250 operatori ecologici in più per la pulizia delle strade.

Durante il Giubileo, Roma avrà 250 operatori ecologici in più per la pulizi...

Durante il Giubileo, Roma avrà 250 operatori ecologici in più per la pulizi...

La competizione per ripulire Roma in preparazione del Giubileo è iniziata. Il municipio ha emesso un'offerta di lavoro per 250 operatori ecologici a contratto a termine. Quasi 11 mila persone hanno risposto all'annuncio....