Durante un evento allo stadio di Frosinone, una bomba carta ha causato ferite a un vigile del fuoco, compromettendo il suo timpano.

Un vigile del fuoco è stato ferito a un orecchio da un’esplosione di una bomba carta scagliata dal settore Ospiti dello stadio ‘Benito Stirpe’, poco prima del match tra Frosinone e Bari, una partita valida per la sesta giornata della Serie B del Campionato di calcio, che ha visto la sconfitta dei padroni di casa con uno score di 0-3. Il soccorritore è stato immediatamente assistito e trasferito in ambulanza verso il servizio di pronto intervento interno allo stadio, per poi essere portato al Pronto Soccorso dell’ospedale Spaziani nelle vicinanze. La Polizia sta ora analizzando le riprese delle telecamere di sicurezza che coprono ogni angolo del complesso sportivo, che in passato hanno provato la loro utilità nel riconoscere gli autori di comportamenti scorretti. Per la partita tra Frosinone e Bari, la sicurezza era stata potenziata poiché l’incontro era considerato ad alto rischio di disordini.