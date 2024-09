Durante un'escalata nell'Oristanese, un turista perde la vita cadendo in mare.

Un turista tedesco di 35 anni è morto mentre scalava lungo la costa di Cuglieri, in Oristano. La causa dell'incidente non è ancora chiara. L'uomo, che stava scalando con una compagna, è scivolato cadendo nel mare. Nonostante gli sforzi di soccorso, l'uomo non è stato possibile salvare. La Guardia costiera di Bosa sta indagando sull'accaduto.

Un turista tedesco di 35 anni è morto oggi mentre scalava tra Santa Caterina di Pittinuri e Su Riu, lungo la costa di Cuglieri, in Oristano. Non è stata ancora determinata la causa esatta dell’incidente tragico. La Guardia costiera di Bosa è attualmente in loco per investigare. Sembra che l’uomo stava scalando con una compagna quando è scivolato, cadendo dalle scogliere nel mare. La donna con cui stava si è tuffata nell’acqua per mantenerlo a galla fino all’arrivo del gommone di soccorso. Ci sono speculazioni che l’uomo potrebbe aver battuto la testa o avuto un malore, poiché ha perso conoscenza. L’allarme è stato dato dalla stessa donna. Il corpo del turista e la donna sono stati recuperati da un gommone del servizio di salvamento a mare con l’aiuto dei vigili del fuoco e portati alla spiaggia. Nonostante gli sforzi dei medici del 118 per rianimare l’uomo, non è stato possibile fare nulla per salvarlo.