Durov: "È stupefacente essere accusati per misfatti compiuti da altri"

Pavel Durov, il creatore di Telegram, ha espresso stupore nel suo primo messaggio post-arresto in Francia, pubblicato sul suo canale Telegram, riguardo l'idea che una persona possa essere ritenuta colpevole per azioni criminali compiute da altri. Ha inoltre smentito categoricamente la desrizione del...

Pavel Durov, il creatore di Telegram, ha espresso stupore nel suo primo messaggio post-arresto in Francia, pubblicato sul suo canale Telegram, riguardo l’idea che una persona possa essere ritenuta colpevole per azioni criminali compiute da altri. Ha inoltre smentito categoricamente la desrizione del suo servizio di messaggistica come un ‘rifugio anarchico’, etichettando queste dichiarazioni come ‘completamente infondate’. Secondo l’imprenditore russo, attribuire ad un CEO la responsabilità ‘per crimini commessi da altre persone’ è una ‘tattica errata’.