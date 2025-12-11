Editoria: Avs, Pd e M5s alla Camera, 'governo in aula su vicenda Gedi'

Roma, 11 dic (Adnkronos) - I gruppi di Avs, del Pd e del M5s hanno chiesto, alla Camera, la presenza in aula del governo sulla vicenda Gedi. "Chiediamo una informativa urgente al governo: è ufficiale, il gruppo Gedi ha annunciato la vendita di Repubblica, le radio e attività digit...

Roma, 11 dic (Adnkronos) – I gruppi di Avs, del Pd e del M5s hanno chiesto, alla Camera, la presenza in aula del governo sulla vicenda Gedi. "Chiediamo una informativa urgente al governo: è ufficiale, il gruppo Gedi ha annunciato la vendita di Repubblica, le radio e attività digitali", ha detto nel suo intervento il vice capogruppo di Avs Marco Grimaldi.