Editoria: Piccolotti, 'governo riferisca in Parlamento su vicenda Gedi'

Roma, 11 dic (Adnkronos) – "Sulla vicenda della vendita delle attività editoriali del gruppo Gedi è impensabile che non vi sia un dibattito in Parlamento teso a fare chiarezza in merito alla qualità e alle intenzioni dell’eventuale compratore greco". Lo dice Elisabetta Piccolotti, di Avs.

"I giornalisti de La Stampa e di Repubblica e delle altre testate che si stanno mobilitando o scioperando meritano non solo solidarietà ma ascolto e risposte anche a livello istituzionale.

Per questo stamattina in aula, discutendo delle mozioni sulla libertà di informazione, abbiamo chiesto che il Sottosegretario all’editoria Barachini venga in aula a riferire e nel pomeriggio chiederemo all’ufficio di presidenza della Commissione Cultura, Istruzione ed Editoria, che ha la competenza su queste questioni, di aprire un ciclo di audizioni per approfondire quanto sta accadendo", prosegue.

"È assurdo che il Governo taccia di fronte alla vendita di un fondamentale asset democratico operata senza che i lavoratori e le lavoratrici conoscano il piano industriale, le garanzie occupazionali e – conclude Piccolotti – le intenzioni in merito al posizionamento e alla linea editoriale".