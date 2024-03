Egitto: Ferrante (Fi), 'cambio passo Ue grazie a ruolo strategico Italia'

Roma, 18 mar. (Adnkronos) – "La sottoscrizione della dichiarazione congiunta per un partenariato strategico tra Ue ed Egitto, avvenuta tra la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen e il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi, è l'ennesima dimostrazione del cambio di passo intrapreso dall’Europa, anche grazie al ruolo strategico dell'Italia, nel più ampio contesto geopolitico internazionale." Lo afferma il deputato di Forza Italia e sottosegretario al Mit, Tullio Ferrante.

"Il contrasto al traffico di esseri umani, la cooperazione in campo energetico, industriale, agricolo e tutti gli altri temi posti al centro dei memorandum, rappresentano -aggiunge- i capisaldi di una visione europea lungimirante e prospettica, attesa da troppo tempo. La dichiarazione apre a un pacchetto di prestiti, sovvenzioni e accordi, per un ammontare di 7,4 miliardi di euro, che conferiranno all'Egitto la stabilità economico finanziaria necessaria per esercitare al meglio il proprio ruolo strategico nella stabilizzazione dell’area, dilaniata dal conflitto in Sudan e scossa dalla guerra tra Israele ed Hamas".

Dunque -conclude Ferrante- un'Europa ad evidente 'trazione italiana' dimostra di credere e investire sulla crescita dei rapporti di collaborazione, mai predatori, con i Paesi dell’Africa verso i quali questo Governo -in particolar modo Forza Italia che porta in dote l'esperienza degli Esecutivi guidati dal presidente Silvio Berlusconi- ha sin dal suo insediamento rivolto massima attenzione".