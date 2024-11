La crisi ambientale di Stromboli

Stromboli, un’isola conosciuta per la sua bellezza naturale e il suo vulcano attivo, si trova attualmente in una situazione di emergenza. Andrea Patierno, un residente, ha denunciato le gravi conseguenze dell’alluvione che ha colpito l’isola, attribuendo la causa a incendi precedenti. Le modifiche al territorio hanno reso la montagna sempre più fragile, mettendo a rischio la vita degli abitanti.

Le conseguenze dell’alluvione

Ogni pioggia, anche di media intensità, porta con sé fiumi di fango e detriti, creando una situazione insostenibile per la popolazione. I danni materiali sono ingenti e la rimozione dei materiali alluvionali è spesso lasciata ai soli volontari. La viabilità è compromessa e i malfunzionamenti della rete elettrica e delle telecomunicazioni aggravano ulteriormente la situazione. Questo stato di emergenza ha generato un clima di ansia e paura tra gli abitanti, dai bambini agli adulti.

Richieste di intervento e supporto

In risposta a questa crisi, gli abitanti di Stromboli e Ginostra hanno deciso di manifestare per chiedere interventi urgenti. Tra le richieste principali vi è la dichiarazione di emergenza nazionale e la presenza della protezione civile per garantire la sicurezza durante il periodo invernale. Patierno ha sottolineato l’importanza di avere professionisti qualificati sull’isola, in grado di affrontare la situazione in modo adeguato.

La mancanza di comunicazione e supporto

Nonostante le continue richieste da parte della popolazione, gli interventi finora attuati sono stati considerati lenti e inadeguati. La mancanza di comunicazione chiara sulla situazione attuale e sulle soluzioni proposte ha alimentato il malcontento tra gli abitanti. Inoltre, non è stato ancora liquidato alcun ristoro ai danneggiati dell’alluvione del 2022, lasciando la comunità in una situazione di precarietà.