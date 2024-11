La situazione attuale dopo l’alluvione

Nel territorio marchigiano, in particolare tra il Senigalliese e il Pesarese, la situazione rimane critica a seguito dell’alluvione che ha colpito la regione. Attualmente, sono ancora 192 nuclei familiari costretti a vivere lontano dalle proprie abitazioni, per un totale di circa 378 persone distribuite in 13 comuni. Le autorità locali hanno già erogato circa 3,7 milioni di euro per il contributo di autonomia sistemazione (Cas), ma le necessità sono ancora molte e urgenti.

Le cause dell’alluvione e i danni subiti

L’assessore regionale alla Protezione civile, Stefano Aguzzi, ha descritto l’evento come un fenomeno meteorologico eccezionale, caratterizzato da un sistema temporalesco di tipo auto-rigenerante che ha colpito in modo particolare le zone collinari. Le piogge, che hanno raggiunto picchi record, hanno causato danni ingenti, con 419 millimetri di pioggia caduti in sole 12 ore a Cantiano, un evento che si verifica mediamente ogni mille anni. Le conseguenze sono state devastanti: frane, crolli, alberi sradicati e ponti distrutti, creando un vero e proprio scenario di emergenza.

Interventi e risorse stanziate

In risposta a questa calamità, il governo Meloni ha stanziato 400 milioni di euro per affrontare le emergenze e i primi ristori, mentre il governo Draghi aveva già avviato interventi urgenti. Sono state presentate 2.651 richieste per interventi urgenti e sono stati approvati piani di protezione civile per un totale di 159 milioni di euro. Tuttavia, nonostante gli sforzi, le richieste di ristoro continuano ad aumentare, con oltre 3.115 famiglie e 642 imprese che hanno già fatto domanda per ricevere aiuti.

Le sfide future per la ricostruzione

La strada verso la ricostruzione è ancora lunga e complessa. Le autorità locali devono affrontare non solo la gestione delle emergenze attuali, ma anche la pianificazione di interventi a lungo termine per prevenire future calamità. La necessità di un piano di mitigazione del rischio di esondazioni è diventata una priorità, con interventi già in fase di approvazione per il rinforzo degli argini e la rimozione di materiali pericolosi dagli alvei. La collaborazione tra istituzioni e cittadini sarà fondamentale per superare questa crisi e garantire un futuro più sicuro per tutti.