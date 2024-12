Emergenza neve in provincia di Caserta: interventi dei Vigili del Fuoco

Emergenza neve in provincia di Caserta: interventi dei Vigili del Fuoco

Numerosi interventi dei Vigili del Fuoco per recuperare persone isolate dalla bufera di neve.

Situazione critica a Caserta

La provincia di Caserta è stata colpita da un’improvvisa bufera di neve, creando situazioni di emergenza per molti residenti. I Vigili del Fuoco del Comando provinciale sono stati chiamati a intervenire in diverse occasioni, con particolare attenzione ai giovani bloccati nelle loro auto. La serata di ieri ha visto un’intensa attività di soccorso, con squadre impegnate a garantire la sicurezza di chi si trovava in difficoltà.

Interventi di soccorso a Piedimonte Matese

Il distaccamento di Piedimonte Matese ha effettuato due operazioni di recupero significative. Nel primo caso, un gruppo di sei ragazzi è rimasto intrappolato in una stradina isolata, impossibilitati a proseguire a causa della neve. La chiamata di soccorso è stata effettuata tramite il sistema di emergenza del telefonino, evidenziando la difficoltà di comunicazione dovuta alla mancanza di copertura della rete. Grazie alla collaborazione dei residenti, i ragazzi sono stati tratti in salvo e riportati in sicurezza.

Altri interventi nella zona di Letino e San Gregorio Matese

Un secondo intervento ha visto il salvataggio di quattro giovani tra il comune di Letino e San Gregorio Matese. Anche in questo caso, le condizioni di salute dei ragazzi erano buone, ma la situazione rimaneva critica a causa delle avverse condizioni meteorologiche. Gli interventi non si sono limitati ai recuperi, ma hanno incluso anche la rimozione di alberi caduti, soprattutto nelle aree di Teano e Mondragone, dove il maltempo ha causato ulteriori disagi.

La risposta delle autorità locali

Le autorità locali stanno monitorando attentamente la situazione, consapevoli che le condizioni climatiche potrebbero continuare a creare problemi. I Vigili del Fuoco, insieme ad altre forze di emergenza, sono pronti a intervenire in caso di ulteriori necessità. È fondamentale che i cittadini seguano le indicazioni delle autorità e rimangano informati sulle previsioni meteorologiche per evitare situazioni di pericolo.