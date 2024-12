La situazione critica nella scuola di Annicco

Negli ultimi giorni, la scuola di Annicco, un comune in provincia di Cremona, ha affrontato una grave emergenza sanitaria a causa della presenza massiccia di roditori. Circa 200 bambini sono stati costretti a rimanere a casa, poiché le lezioni sono state sospese per motivi di sicurezza. Il sindaco Maurizio Fornasari ha emesso un’ordinanza di chiusura, evidenziando che la situazione era già nota da diversi giorni, con segnalazioni di escrementi di topo rinvenuti in vari angoli del plesso scolastico.

Interventi urgenti e derattizzazione

La scoperta della presenza di roditori è avvenuta in seguito a un intervento tecnico per un problema elettrico, dove si è constatato che i fili erano stati rosicchiati. Questo ha spinto il Comune a intervenire con urgenza, programmando un’operazione straordinaria di bonifica. Attualmente, la scuola è dotata di trappole ed esche specifiche, e gli specialisti hanno già effettuato quattro interventi mirati per la derattizzazione. La chiusura della scuola rimarrà in vigore fino a quando non verranno più trovati escrementi di topo, garantendo così un ambiente sicuro per gli studenti.

Raccomandazioni per le famiglie

In vista del rientro a scuola, il Comune ha emesso raccomandazioni per le famiglie degli alunni. È fondamentale che i genitori avvisino i propri figli di prestare particolare attenzione alla pulizia di banchi, pavimenti e bagni. Inoltre, è stato consigliato di non lasciare alimenti, biscotti e snack in giro, per evitare ulteriori attrattive per i roditori. Questa situazione mette in luce l’importanza della manutenzione e della vigilanza nelle strutture scolastiche, affinché episodi simili non si ripetano in futuro.