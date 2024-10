Emilia-Romagna, l'ansia degli evacuati a Traversara e Bagnacavallo.

Durante la notte, il fiume Lamone ha ceduto in prossimità di Traversara, una località di Bagnacavallo, in provincia di Ravenna. Questa breccia si è verificata nello stesso punto dove, il 19 settembre, il paese era stato sommerso. Al momento, l’acqua ha allagato i terreni circostanti. In precauzione, gli abitanti di quella frazione erano stati spostati nel pomeriggio dopo l’emissione dell’allerta rossa. Il comune ha informato che è necessario evacuare anche i piani terra e rialzati in alcune strade. Sebbene ieri sera la situazione fosse apparentemente sotto controllo, è stata mantenuta l’evacuazione a causa del rischio legato alla recente alluvione.