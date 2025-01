Energia: Fregolent (Iv), 'governo fa pagare conto a famiglie e imprese'

Roma, 7 gen (Adnkronos) – “Le piccole e medie imprese italiane si troveranno a pagare un conto salatissimo: 1,6 miliardi di euro in più quest’anno a causa dell’aumento del prezzo del gas". Lo dice la senatrice di Italia viva Silvia Fregolent commentando l’analisi del centro studi Unimpresa.

"Un colpo durissimo che arriva in un momento in cui la nostra economia è già al palo, aggravato da una manovra di bilancio senza visione, incapace di rilanciare la domanda interna e priva di misure concrete per sostenere le aziende e le famiglie. Così, mentre le imprese lottano per sopravvivere e le famiglie affrontano rincari insostenibili, il governo pensa a regalare risorse a Elon Musk", prosegue.

"Altro che ‘prima gli italiani’: qui si preferisce scaricare il peso della crisi energetica su chi ogni giorno crea lavoro e sostiene il tessuto sociale ed economico dell’Italia”, conclude Fregolent.