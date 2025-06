Eni-Nigeria: processo pm De Pasquale e Spadaro, udienza rinviata al 25 settembre

Milano, 23 giu. (Adnkronos) - E' stata rinviata al prossimo 25 settembre l'udienza del processo d'appello per il pm di Milano Fabio De Pasquale e il suo collega, ora alla Procura europea, Sergio Spadaro. Entrambi sono stati condannati in primo grado a 8 mesi (pena sospesa) per rifiuto...

Milano, 23 giu. (Adnkronos) – E' stata rinviata al prossimo 25 settembre l'udienza del processo d'appello per il pm di Milano Fabio De Pasquale e il suo collega, ora alla Procura europea, Sergio Spadaro. Entrambi sono stati condannati in primo grado a 8 mesi (pena sospesa) per rifiuto di atti d'ufficio nell'ambito dell'inchiesta Eni-Nigeria.

Sono accusati di non aver voluto depositare nel 2021 prove ritenute potenzialmente favorevoli agli imputati del processo per corruzione internazionale Eni-Nigeria, conclusosi con l'assoluzione di tutti gli imputati.

Nell'udienza di oggi, i giudici della Corte d'Appello di Brescia hanno respinto la richiesta dei due imputati, rappresentati dall'avvocato Massimo Dinoia, di acquisire alcuni verbali dell'inchiesta Equalize, in particolare gli interrogatori dell'ex superpoliziotto (deceduto) Carmine Gallo e dell'hacker Nunzio Samuele Calamucci, in riferimento a presunti report commissionati da Eni all'agenzia di via Pattari. Nella prossima udienza è attesa la discussione delle parti.