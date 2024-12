Enna: suicidio studentessa, Procura Minori sequestra smartphone genitori Larimar

Caltanissetta, 5 dic. (Adnkronos) - La Procura dei Minori di Caltanissetta, che ieri ha interrogato i genitori di Larimar Annaloro, la studentessa morta suicida a Piazza Armerina (Enna), al termine dell'escussione ha sequestrato i cellulari dei genitori. "Come emerso compiutamente solo nel...

Caltanissetta, 5 dic. (Adnkronos) – La Procura dei Minori di Caltanissetta, che ieri ha interrogato i genitori di Larimar Annaloro, la studentessa morta suicida a Piazza Armerina (Enna), al termine dell'escussione ha sequestrato i cellulari dei genitori. "Come emerso compiutamente solo nel corso di tale adempimento istruttorio, i dispositivi elettronici erano stati rispettivamente il primo in uso esclusivo alla ragazza e il secondo anche in comune con gli altri familiari", spiega il Procuratore Rocco Cosentino.

"Sugli stessi verranno ovviamente svolti tutti gli accertamenti tecnici necessari e utili al prosieguo delle indagini", spiega il magistrato.