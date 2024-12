Il racconto di un testimone

Un lavoratore che si trovava in un’azienda a pochi passi dal deposito di Calenzano ha descritto i momenti di terrore vissuti durante l’esplosione. “Ho sentito un’esplosione enorme: siamo scappati, una cosa allucinante”, ha dichiarato, visibilmente scosso. La sua testimonianza è solo una delle tante che stanno emergendo dopo l’incidente, che ha colpito non solo i presenti, ma l’intera comunità.

Le conseguenze immediate

Le autorità locali sono intervenute rapidamente per gestire la situazione. I vigili del fuoco e le forze dell’ordine hanno isolato l’area per garantire la sicurezza dei cittadini. Molti residenti hanno riferito di aver sentito il boato anche a distanza, creando un clima di paura e incertezza. Le prime indagini hanno rivelato che l’esplosione potrebbe essere stata causata da un malfunzionamento tecnico, ma le cause esatte sono ancora in fase di accertamento.

Reazioni della comunità

La comunità di Calenzano è rimasta profondamente colpita dall’accaduto. Molti cittadini si sono riuniti per discutere dell’incidente e per offrire supporto a chi è stato direttamente coinvolto. “È incredibile pensare che qualcosa del genere possa accadere qui, nella nostra città”, ha commentato un residente. Le autorità hanno promesso di fornire aggiornamenti costanti sulla situazione e di garantire che vengano adottate tutte le misure necessarie per prevenire futuri incidenti.