Un turista scozzese estratto vivo dalle macerie dopo un'esplosione in via Vitellia.

Un’esplosione devastante nel cuore di Roma

Questa mattina, un’esplosione ha scosso il quartiere Monteverde di Roma, provocando il crollo di una palazzina storica di tre piani. L’incidente è avvenuto intorno alle 8.45 in via Vitellia, un’area nota per la sua bellezza e per la vicinanza a villa Pamphili. La deflagrazione ha lasciato i passanti increduli, mentre i vigili del fuoco e le forze dell’ordine si sono precipitati sul luogo per gestire la situazione e garantire la sicurezza dei residenti.

Il soccorso del turista scozzese

Tra le macerie è stato rinvenuto un turista scozzese, Grant Paterson, di 54 anni, che stava trascorrendo una vacanza nella capitale. Estratto vivo dai soccorritori, Paterson è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Sant’Eugenio, dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni sono gravi, con ustioni che coprono il 70% del corpo, ma non è in pericolo di vita. Secondo le prime ricostruzioni, il turista stava facendo colazione nel bed and breakfast dove alloggiava quando è avvenuta l’esplosione.

Indagini in corso sulla causa dell’esplosione

Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente, con l’ipotesi di una fuga di gas che potrebbe aver provocato la deflagrazione. I pm di Roma hanno avviato un’inchiesta e hanno già ascoltato diversi testimoni, tra cui il gestore del b&b e i residenti della zona. Italgas ha comunicato che i contatori dell’edificio risultano integri, mentre gli investigatori stanno esaminando anche la regolarità delle misure di sicurezza antincendio. Nel frattempo, le abitazioni circostanti sono state evacuate per precauzione fino al termine delle verifiche.

Reazioni e testimonianze dei residenti

La notizia dell’esplosione ha suscitato grande preoccupazione tra i residenti del quartiere. Molti di loro hanno raccontato di essere stati svegliati da un boato assordante, scambiato inizialmente per un attacco aereo. Alcuni hanno persino riferito di aver visto calcinacci cadere sulle auto parcheggiate. Roberto Saviano, che ha vissuto nell’edificio fino a poco tempo fa, ha voluto rassicurare i suoi follower su Instagram, spiegando di non trovarsi più lì e di essere grato per le preoccupazioni espresse.

Il sindaco in visita al luogo dell’incidente

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, si è recato sul luogo dell’esplosione per monitorare la situazione. Ha confermato che le prime indagini indicano una fuga di gas come probabile causa dell’incidente, sottolineando che anche una parte di villa Pamphili è stata danneggiata. La comunità è in attesa di ulteriori aggiornamenti mentre le autorità continuano a lavorare per garantire la sicurezza e la stabilità della zona.