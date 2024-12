Un'esplosione in un deposito di carburante ha causato morti e feriti, allerta per la popolazione.

Un’esplosione che ha scosso Calenzano

Calenzano, una tranquilla cittadina della provincia di Prato, è stata teatro di un drammatico incidente che ha scosso la comunità locale. Un’esplosione avvenuta nel deposito Eni di carburante ha provocato la morte di almeno due persone e ha lasciato altre tre disperse. La deflagrazione è stata così potente da essere avvertita a chilometri di distanza, fino a Firenze, creando panico tra i residenti e i lavoratori della zona.

Le vittime e i feriti

Le vittime dell’incidente sono tutti camionisti che si trovavano nel deposito per rifornirsi. La prima vittima identificata è Vincenzo Martinelli, un autotrasportatore di Prato. La causa dell’esplosione sembra essere una perdita di benzina o la fuoriuscita di vapori, che ha innescato un incendio devastante. Ventisei persone sono rimaste ferite, di cui due gravemente ustionate. Gli ospedali della zona, tra cui il policlinico Careggi, hanno attivato un piano di emergenza per gestire il massiccio afflusso di feriti.

Le indagini e le reazioni

La procura di Prato ha avviato un’inchiesta per accertare le responsabilità dell’incidente. Testimoni oculari sono stati ascoltati per ricostruire la dinamica dei fatti. Il sindaco di Calenzano, Giuseppe Carovani, ha descritto la scena come “impressionante”, evidenziando la distruzione totale e il terrore vissuto da chi si trovava sul posto. Le istituzioni, dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla premier Giorgia Meloni, hanno espresso il loro cordoglio per le vittime e i feriti, sottolineando l’importanza di garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro.

La risposta delle autorità

In seguito all’esplosione, il dipartimento della Protezione civile ha emesso un avviso di allerta per un raggio di cinque chilometri, invitando la popolazione a mantenere chiuse le finestre e a non avvicinarsi alla zona. Le mascherine sono state distribuite per proteggere i residenti dall’odore acre causato dalla combustione di idrocarburi. La chiusura della vicina autostrada A1 e la sospensione della circolazione ferroviaria hanno ulteriormente complicato la situazione, evidenziando l’impatto dell’incidente sulla viabilità e sulla sicurezza pubblica.