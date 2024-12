Esplosioni devastanti in Toscana: due incidenti gravi in poche ore

Due esplosioni in Toscana: un bilancio drammatico

Due esplosioni in Toscana hanno scosso la comunità locale, portando a un bilancio drammatico di feriti e dispersi. La prima tragedia si è verificata a Molazzana, in Garfagnana, dove un’esplosione ha distrutto una villetta isolata. La deflagrazione, avvenuta intorno alle 23, è stata udita a chilometri di distanza, seguita da un incendio che ha avvolto l’abitazione. All’interno viveva una coppia di origini asiatiche, Seetoh Kwok Meng, 69 anni, e la sua compagna Chang Kai En, 52 anni, originaria di Taiwan. Dopo ore di ricerche, il corpo di Seetoh è stato trovato tra le macerie, mentre la compagna risulta ancora dispersa.

Le operazioni di soccorso e le indagini

Le operazioni di soccorso sono state complesse e hanno coinvolto oltre 20 soccorritori, tra cui squadre specializzate Usar e nuclei cinofili. La causa dell’esplosione è probabilmente da attribuire a una fuga di gas, che ha provocato anche il crollo dell’abitazione. Il sindaco di Molazzana, Andrea Talani, è giunto sul posto per seguire da vicino la situazione. Le ricerche continuano, con l’ausilio di macchinari pesanti per scavare tra le macerie in cerca di Chang Kai En.

Un secondo incidente a Casalbaroncolo

Un’altra esplosione si è verificata a Casalbaroncolo, al confine tra i comuni di Parma e Sorbolo. Qui, un rustico di campagna ha subito un crollo parziale a causa di un’esplosione, probabilmente causata da una fuga di GPL. Tre persone sono rimaste gravemente ferite: un 28enne del Mali, trasportato in codice rosso, e due uomini, uno di 25 anni dalla Costa d’Avorio e un connazionale di 65 anni, entrambi in codice arancione. Fortunatamente, nessuno dei feriti è in pericolo di vita, ma le loro condizioni richiedono un attento monitoraggio.

Le cause da accertare

Le autorità stanno attualmente indagando sulle cause di entrambe le esplosioni. I vigili del fuoco di Parma e il distaccamento di Sant’Ilario d’Enza sono stati mobilitati per gestire la situazione e garantire la sicurezza della zona. Gli accertamenti sono in corso, e si cerca di capire come sia potuta verificarsi una fuga di gas in entrambe le abitazioni. La comunità è in stato di shock, e la paura di ulteriori incidenti è palpabile.