Estate 2024: 5 festival da non perdere in Francia

Estate 2024: 5 festival da non perdere in Francia

Per i festival musicali, agosto è da tradizione il mese con tutti gli appuntamenti da non perdere. Anche la scena francese non fa eccezione: dalle spiagge al sud del paese passando per Parigi e i Pirenei, dal rock alla techno, i migliori festival in Francia sono nelle prossime settimane. Ecco i cin...

Per i festival musicali, agosto è da tradizione il mese con tutti gli appuntamenti da non perdere. Anche la scena francese non fa eccezione: dalle spiagge al sud del paese passando per Parigi e i Pirenei, dal rock alla techno, i migliori festival in Francia sono nelle prossime settimane. Ecco i cinque da non perdere.

Family Piknik Festival

Anche nell’estate 2024, Family Piknik farà ritorno alla suggestiva località marittima di Frontignan, nel sud della Francia all’insegna dell’ottima musica e del divertimento il 3 e 4 agosto. Creato da Christophe Gimenez (alias Tom Pooks), il festival offre una combinazione unica di DJ underground di fama internazionale e un ambiente amichevole per tutte le età. La programmazione del Family Piknik Festival 2024 include artisti di fama internazionale come Sven Väth, Reinier Zonneveld, Camelphat, Anfisa Letyago, Fideles, LP Giobbi, Eelke Kleijn e molti altri.

Dal 3 al 4 agosto a Frontignan

Cabaret Vert

Noto per la sua atmosfera unica e la sua programmazione eclettica Cabaret Vert offre una combinazione di musica, arte e sostenibilità, con artisti di vari generi musicali come rock, rap ed elettronica. L’edizione 2024 si terrà a Charleville-Mézières, località situata lungo il fiume Mosa e nota per la sua splendida architettura barocca. La programmazione del Cabaret Vert Festival 2024 include dj di musica elettronica – come la nostrana Adiel – ma anche artisti di fama mondiale come Macklemore, PJ Harvey e 21 Savage.

Dal 15 al 18 agosto a Charleville-Mézières

Rock en Seine

Ogni anno a fine agosto, nel Domaine National de Saint-Cloud, vicino a Parigi, arriva Rock en Seine, il festival che ospita alcuni dei più grandi nomi della musica rock internazionale e non solo. L’edizione del 2024 vedrà esibirsi artisti come LCD Soundsystem, Måneskin e Massive Attack. Oltre alla musica, Rock en Seine offre anche una varietà di attività culturali e artistiche, tra cui mostre d’arte, installazioni e workshop. Inoltre, il festival promuove la sostenibilità e l’ecologia, con iniziative volte a ridurre l’impatto ambientale.

Dal 21 al 25 agosto a Parigi

Fabulous Festival

Al Château de la Garrigue, a circa 30 minuti da Tolosa, torna Faboulous Festival dal 23 al 25 agosto. In un elegante castello situato a Villemur-sur-Tarn, circondato da un parco di 12 ettari e un lago artificiale, il festival offre tre giorni consecutivi di musica con oltre 30 artisti internazionali. Fabulous include una grande area all’aperto, una sala da 1600 m² a forma di pianoforte per i concerti notturni, e un’area campeggio. La programmazione 2024 include, divisi su due palchi, Hilight Tribe, Hysta, Marco Bailey, Marie Vaunt e Oliver Huntemann.

Dal 23 al 25 agosto a Château de la Garrigue

Delta Festival

Delta Festival è un evento musicale e culturale che si tiene a Marsiglia sulle spiagge del Prado e e offre una combinazione unica di musica, sport e arte. La decima edizione del festival, dal 4 all’8 settembre, promette di essere la migliore di sempre: con la partecipazione di oltre 250 artisti su 5 palchi diversi, quest’anno a Delta Festival ci saranno esibizioni di artisti come Skrillex, Justice, Caravan Palace, Jain, PLK, Sch, GAZO, Tiakola, Nina Kraviz e molti altri.

Dal 4 all’8 settembre a Marsiglia