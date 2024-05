Eurispes: "Digitalizzazione fisco fondamentale, giudice tributario professionale obiettivo cruciale"

Roma, 24 mag. (Adnkronos) - "La digitalizzazione del processo tributario è fondamentale per ridurre i tempi dei procedimenti e migliorare l’accesso alla giurisprudenza. La creazione di un giudice tributario professionale rimane un obiettivo cruciale per garantire un equo rapporto ...

Roma, 24 mag. (Adnkronos) – "La digitalizzazione del processo tributario è fondamentale per ridurre i tempi dei procedimenti e migliorare l’accesso alla giurisprudenza. La creazione di un giudice tributario professionale rimane un obiettivo cruciale per garantire un equo rapporto tra fisco e contribuente". Ad affermarlo è l'Eurispes nel rapporto Italia 2024 sottolineando che "la riforma fiscale del 2023, guidata da nove decreti legislativi, rivoluziona diversi ambiti della tassazione, inclusi l’irpef e il contenzioso tributario. Le modifiche all’irpef riducono gli scaglioni e introducono un’aliquota unica, mentre nel contenzioso tributario si semplificano le procedure con trattamenti telematici e conciliazione in Cassazione".

"Le modifiche allo statuto del contribuente – sottolinea l'Eurispes – mirano a garantire una maggiore certezza e razionalità nel sistema tributario, mentre il pnrr evidenzia la necessità di ridurre i ricorsi in cassazione".