Europee: Bonino, 'senza Stati Uniti d'Europa siamo morti'

Roma, 24 feb. (Adnkronos) – "Se non ci attrezziamo a fare gli Stati Uniti d'Europa siamo morti. L'Europa o c'è o non c'è, non serve dire altro". Così Emma Bonino, intervenendo in sedia a rotella per la recente frattura del femore, alla convention 'Stati Uniti d'Europa' . "Abbiamo bisogno, piaccia o non piaccia, di superare il veto su alcuni dei temi più scabrosi, e questo vuol dire politica estera e difesa. Qualcuno ha detto un giorno 'l'Europa è un sogno di pochi, diventerà un'esigenza di molti, e alla fine sarà una necessità di tutti'.