Europee: Conte, 'non ho fatto casting per liste, da Pd scelte attira consensi'

Roma, 13 mag. (Adnkronos) – "Su alcune battaglie" con il Pd "siamo insieme, ma su altre non ci siamo", come per "l'invio di armi all'Ucraina". "Per le nostre liste io non ho fatto casting, anche le personalità esterne che abbiamo candidato -Tridico, Antoci- sono figure che rafforzeranno le nostre battaglie. Ho visto che il Pd ha fatto legittimamente altre scelte, ha deciso di candidare anche chi la pensa diversamente dalle posizione ufficiali del partito" ma è in grado "di ampliare e raccogliere consenso. Noi no. Io non ho nemmeno messo il mio nome in lista perché io non ci vado a Bruxelles, noi non siamo ricorsi ad alcuni espedienti anche ingannevoli per i cittadini pur di avere più voti". Così il leader del M5S Giuseppe Conte, incontrando la stampa estera.