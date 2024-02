Europee: Della Vedova, 'buttiamo screzi passato nel cestino, uniamo le forze'

Roma, 24 feb. (Adnkronos) – "Oggi tu Carlo sei nel posto giusto a Kiev, ma il posto giusto, dal punto di vista politico, è qui con noi". Così Benedetto Della Vedova alla convention 'Stati Uniti d'Europa' si rivolge a Carlo Calenda. "Noi dobbiamo unirci per l'Europa e abbiamo la responsabilità di tradurre voti in seggi decisivi per gli equilibri al prossimo Parlamento europeo e non uno di quei voti va sprecato. Il punto di partenza è che noi dobbiamo stare uniti. Abbiamo avuto tutti screzi, buttiamoli nel cestino e guardiamo avanti".