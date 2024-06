Europee: Schlein, 'in piazza oggi per difendere Costituzione e Europa'

Roma, 2 giu (Adnkronos) – "Abbiamo scelto di fare la tappa numero 110 a Roma, a Testaccio; è il nostro modo di festeggiare la Repubblica. L'abbiamo intitolata alla Costituzione e all'Europa, che non può più essere ostaggio dei veti di piccoli Stati". E' una manifestazione "per la Costituzione repubblicana e la sua difesa". Lo ha detto Elly Schlein a In mezz'ora, su Raitre.