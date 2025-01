Un allarme che ha sorpreso tutti

Questa sera, intorno alle 21, l’Anteo Palazzo del cinema, situato in piazza XXV aprile a Milano, è stato teatro di un’improvvisa evacuazione. L’allerta antincendio ha colto di sorpresa gli spettatori delle otto sale, oltre alla sala ristorante, che si trovavano all’interno della struttura. Testimoni oculari hanno descritto una situazione di panico, con un fumo denso che ha invaso gli ambienti, costringendo le persone a lasciare in fretta le proprie poltrone.

Intervento tempestivo dei soccorsi

Immediatamente dopo l’attivazione dell’allarme, i vigili del fuoco sono giunti sul posto con diverse squadre, tra cui due autoscale, per gestire la situazione. Anche i mezzi del 118 sono stati mobilitati per garantire la sicurezza di tutti. Fortunatamente, secondo le prime informazioni, non ci sarebbero stati casi di intossicazione tra gli spettatori, il che ha alleviato le preoccupazioni iniziali. Tuttavia, l’evacuazione è stata gestita con la massima serietà e professionalità, dimostrando l’efficacia dei protocolli di sicurezza in situazioni di emergenza.

Cause dell’incidente

Le prime indagini suggeriscono che l’allerta possa essere stata causata da un problema legato ai cavi elettrici. Gli esperti stanno attualmente esaminando la situazione per determinare l’origine del fumo e garantire che non ci siano ulteriori rischi. La sicurezza degli spettatori e del personale è stata la priorità assoluta durante tutta l’operazione di evacuazione. La direzione del cinema ha già comunicato che verranno effettuate tutte le verifiche necessarie per garantire la sicurezza della struttura prima di riaprire al pubblico.