Pur trovandosi ai domiciliari per droga usciva dalla sua abitazione e mostrava le sue azioni sui social. La vicenda arriva da Lettere, in provincia di Napoli e riguarda un 56enne, arrestato dopo essere evaso sei volte da casa postando i video su TikTok.

Evade sei volte dai domiciliari e mostra tutto su TikTok: arrestato

Prima di poterlo incriminare i carabinieri della locale stazione hanno dovuto effettuare un certosino lavoro di raffronto tra i video che il 56enne pubblicava su TikTok e le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza installate nelle vicinanze dell’abitazione dell’uomo. In questo modo hanno potuto raccogliere prove inconfutabili del fatto che a più riprese l’uomo abbia violato i domiciliari uscendo di casa. Infatti al tribunale i carabinieri hanno certificato che l’autore dell’illecito ha alle spalle ben sei evasioni.

Dopo aver analizzato i contenuti e accertato che violava di fatto gli arresti domiciliari, lo hanno dunque fermato e condotto in carcere. Quello che l’uomo non poteva sapere era il fatto che tra i suoi follower, quelli ai quali mostrava le sue azioni illecite, ci fossero anche gli agenti che in tal modo hanno raccolto tutta una serie di contenuti, successivamente analizzati per stanarlo.