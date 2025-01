Un giorno di celebrazioni ad Agrigento

Il Teatro Pirandello di Agrigento ospiterà la cerimonia di apertura delle iniziative per Agrigento Capitale italiana della Cultura. Questo evento, previsto per le ore 11.00, vedrà la partecipazione del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il quale sottolineerà l’importanza della cultura nel nostro paese. Agrigento, con la sua storia e il suo patrimonio artistico, si prepara a un anno di eventi che metteranno in luce le sue bellezze e le sue tradizioni.

Commemorazione di Bettino Craxi a Hammamet

Allo stesso tempo, in Tunisia, presso l’Istituto culturale internazionale ‘Dar Sebastian’, si svolgerà una commemorazione di Bettino Craxi, a 25 anni dalla sua morte. L’evento, fissato per le ore 11.30, vedrà la presenza del presidente del Senato, La Russa, e del ministro degli Esteri, Tajani. Questo incontro rappresenta un momento di riflessione sulla figura di Craxi e sul suo impatto nella politica italiana, un tema che continua a suscitare dibattiti e opinioni contrastanti.

Riunioni e convegni a Roma e in altre città

La capitale italiana sarà teatro di numerosi eventi significativi. Alle ore 10.00, presso la sede dell’ANM, si terrà una riunione del Comitato direttivo centrale, un’importante occasione per discutere le questioni attuali della magistratura. Inoltre, alle 9.30, Azione Cattolica organizzerà un convegno sull’intelligenza artificiale, con la partecipazione di padre Paolo Benanti, un esperto in materia. Questi eventi evidenziano l’impegno della società civile e delle istituzioni nel dibattere temi di rilevanza contemporanea.

Sport e intrattenimento in tutta Italia

Non solo cultura, ma anche sport: in diverse città italiane si svolgeranno eventi sportivi di grande richiamo. A Bologna, il Stadio Dall’Ara ospiterà la partita di Serie A tra Bologna e Monza alle ore 15.00, mentre a Torino, l’Allianz Stadium sarà il palcoscenico per il match tra Juventus e Milan alle 18.00. Infine, a Bergamo, l’Gewiss Stadium vedrà sfidarsi Atalanta e Napoli alle 20.45. Questi eventi non solo attirano tifosi, ma rappresentano anche un’importante occasione di socializzazione e intrattenimento per le comunità locali.