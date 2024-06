Ex Ilva: dichiarato esecutivo lo stato passivo, ammessi crediti per oltre 1,5 mld

Milano, 19 giu. (Adnkronos) - E' stato dichiarato esecutivo lo stato passivo dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria. E' di 1,558 miliardi di euro il totale dei crediti ammessi per gran parte delle domande, ben 981, presentate da chi ha fatto istanza per insinuarsi nello stato p...

Milano, 19 giu. (Adnkronos) – E' stato dichiarato esecutivo lo stato passivo dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria. E' di 1,558 miliardi di euro il totale dei crediti ammessi per gran parte delle domande, ben 981, presentate da chi ha fatto istanza per insinuarsi nello stato passivo del gruppo. E' quanto stabilito nell'adunanza che si tenuta in giornata a Milano. La lunga udienza, il solo verbale è di circa 800 pagine, contiene l'esame dei creditori suddivisi per tipologie (come banche e fornitori) e contiene anche le tante osservazioni dei creditori.

Sono stati ammessi 358 milioni di euro come crediti prededucibili, quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge che in questo caso riguarda imprese dell'indotto, ben 1,170 miliardi invece sono stati ammessi come 'chirografari cioè creditori che non sono assistiti da cause di prelazione e 205 milioni di euro sono invece stati esclusi. Si tratta di cifre parziali, i creditori hanno tempo sei mesi per far arrivare le domande: Saranno i commissari a 'dettare' un calendario per i creditori, mentre al tribunale spetta il compito di verificare le domande successive per le quali non è stata ancora fissata una data.