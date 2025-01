Export: Tajani, 'fondamentale per crescita, obiettivo è arrivare a 700 miliardi'

Roma, 13 gen. (Adnkronos) - "Analisi come quelle fornite in questi 10 selfie ci confortano sull'importanza delle nostre esportazioni. Vogliamo arrivare a 700 miliardi di esport, le esportazioni sono fondamentali per la crescita". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani all...

Roma, 13 gen. (Adnkronos) – "Analisi come quelle fornite in questi 10 selfie ci confortano sull'importanza delle nostre esportazioni. Vogliamo arrivare a 700 miliardi di esport, le esportazioni sono fondamentali per la crescita". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani alla presentazione, alla Farnesina, de''L’Italia in 10 Selfie' della Fondazione Symbola, ricordando che "abbiamo dedicato un'intera giornata prima di Natale a Milano a export e diplomazia. Siamo la seconda economia per numero di prodotti esportati dopo la Cina e primi in Europa e vogliamo sostenere le aziende. Il saper fare italiano è un marchio ricercato in tutto il mondo. Siamo avanti anche nella green economy, che deve rappresentare un'opportunità e non un problema".

"A Damasco ho insistito molto per la presenza economica e commerciale del nostro Paese – ha aggiunto il vice premier – Le nostre missioni di pace devono favorire questo nostro tipo di presenza. Dobbiamo fare in modo che il nostro Paese sia sempre più attrattivo per gli investitori esteri e l'immagine che presentiamo oggi è in questo senso invitante. Abbiamo un risparmio privato che può fare sempre più parte degli investimenti per la crescita, anche nella green economy di cui ho una visione pragmatica. Non si può fare politica commerciale senza innovazione e ricerca. Stiamo lavorando in molti fronti per aumentare i voli che servono a far crescere la nostra economia, dove ogni azione è legata all'altra. Ci sono tante opportunità che non dobbiamo perdere".

"A fine mese sarò in Serbia – ha concluso il ministro – I Balcani sono una priorità strategica e dobbiamo essere all'avanguardia anche nel settore della green economy. Vogliamo essere presenti in tutto lo scacchiere internazionale. Vogliamo fare scelte analoghe anche a Gaza, dove auspichiamo una soluzione in tempi rapidi per la fine della guerra e per gli ostaggi e la fine delle sofferenze per la popolazione civile. C'è una serie di iniziative che hanno per obiettivo la crescita. E per farlo c'è bisogno di analisi obiettive come questa".