Export: Tajani, 'missioni di pace all'estero devono favorirlo'

Roma, 13 gen. (Adnkronos) – "A Damasco ho insistito molto per la presenza economica e commerciale del nostro Paese. Le nostre missioni di pace devono favorire questo nostro tipo di presenza. Dobbiamo fare in modo che il nostro Paese sia sempre più attrattivo per gli investitori esteri e l'immagine che presentiamo oggi è in questo senso invitante". Lo ha detto alla Farnesina il ministro degli Esteri Antonio Tajani presentando il rapporto Symbola 'Italia in 10 selfie', ricordando gli incontri avuti venerdì scorso in Siria con il nuovo capo dell'amministrazione siriana Al Sharaa e con il neoeletto presidente libanese Aoun.