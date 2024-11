F1: Qatar Investment Authority acquisirà una quota del futuro team Audi

Roma, 29 nov. (Adnkronos) - La Qatar Investment Authority (QIA) acquisirà una "sostanziale quota di minoranza" della Sauber Holding AG, il futuro team di Formula Uno di Audi, ha affermato la casa automobilistica tedesca in una dichiarazione. "L'investimento di QIA fornir&...

Roma, 29 nov. (Adnkronos) – La Qatar Investment Authority (QIA) acquisirà una "sostanziale quota di minoranza" della Sauber Holding AG, il futuro team di Formula Uno di Audi, ha affermato la casa automobilistica tedesca in una dichiarazione. "L'investimento di QIA fornirà una consistente iniezione di capitale e aprirà la strada all'aumento delle infrastrutture e alla crescita del team, posizionando il team per un successo a lungo termine in Formula 1", ha affermato Audi. Secondo i resoconti dei media, QIA ha acquisito quasi il 30% del team, che continuerà a correre con il nome Sauber l'anno prossimo con il pilota tedesco Nico Hülkenberg e il brasiliano Gabriel Bortoleto.

Audi sarà in griglia dal 2026, quando entreranno in vigore le nuove normative sulle principali unità di potenza, che vedranno una maggiore potenza delle batterie e l'uso di carburanti sostenibili al 100%. "L'investimento di QIA riflette la fiducia e la sicurezza che l'Audi F1 Project ha già raccolto, sottolineando l'impegno incrollabile di Audi nei confronti dell'iniziativa. Questo capitale aggiuntivo accelererà la crescita del team e rappresenta un'altra pietra miliare nella nostra strategia a lungo termine", ha affermato Gernot Döllner, Ceo di Audi AG.

Il Qatar è da tempo il terzo azionista principale della società madre di Audi, Volkswagen, tramite una holding, e il paese è anche uno dei principali sponsor di Formula 1 con la compagnia aerea Qatar Airways. Il fatto che i team di F1 stiano attirando l'interesse degli investitori non è una novità. L'anno scorso, Alpine ha venduto il 24% del team per 200 milioni di sterline a un gruppo di investitori, tra cui l'attore Ryan Reynolds, il golfista Rory McIlroy e la star della NFL Patrick Mahomes. Mercedes, nel frattempo, ha tre proprietari, ciascuno con un terzo delle azioni: Daimler AG, i produttori chimici Ineos e il team principal Toto Wolff.